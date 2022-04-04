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Trabzonspor geçen sezonki puanını yakaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor geçen sezonki puanını yakaladı

 Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı.

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Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı.

Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı.

Trabzonspor, ligin son 7 haftasına en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde de girmeyi başardı.

Sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş beraberliği ile sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon kendi evinde hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasının ardından oynadığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Üç büyüklere karşı yenilgisiz kapadı
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgi yaşamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamlamış olacak.

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