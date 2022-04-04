BIST 2.272
DOLAR 14,71
EURO 16,24
ALTIN 913,26
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Zincir marketlere soruşturmada vahim sonuçlar! Rekabet Kurulu açıkladı: Başka delillere ulaştık

Zincir marketlere soruşturmada vahim sonuçlar! Rekabet Kurulu açıkladı: Başka delillere ulaştık

Zincir marketlere fahiş fiyat soruşturmasıyla ilgili konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, soruşturmanın derinleştikçe başka delillere ulaşıldığını ve ortaya büyük bir tablo çıktığını açıkladı.

Abone ol

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ortak yazışmalarla fiyat belirledikleri ortaya çıkan market zincirlere yönelik yeni bir soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan Küle şu açıklamalarda bulundu:

"Aslında pandeminin başlarında 2020 Ocak ayı gibi fiyatlardaki hareketliliği gördük ve zincir market incelemelerine başladık ama inceleme uzun sürdü çünkü kabul edersiniz ki müthiş bir büyüklük, çok veri var. Biz sadece 5 büyük zincir marketle başlamamıştık. Burada belirteyim, bizde karşı incelemeler de başladı. Henüz gizliliği olan bir incelemede delillere ulaştık, o deliller bizi başka sektöre götürdü, daha büyük bir tablo ortaya çıktı.

Perakende sektöründe birinci soruşturmamız, -gerekçeli kararını da açıkladık- bence çok önemli bir rekabet savunuculuğu.

Daha önce biz kartellerde firmaların birbiriyle ilişkisine bakıyorduk şimdi gördük ki; doğrudan birbirleriyle ilişki kurmadan, bir aracı vasıtasıyla iletişim kurabiliyor.

Düşünün bu fiyat geçişlerini, promosyon türlerini, zamanlarını, kampanya zamanlarını, indirim zamanlarını birbirleriyle iletişim olmadan, münferiden yapsalar, inanın tüketiciye çok büyük faydası olur.

Uzlaşma talepleri reddedildi, kartel iddiaları var
Devam eden ikinci soruşturma birinci soruşturmadan daha önemli, nisanda raporu bitecek. Orada 15 büyük tedarikçi, çok büyük şirketler var. Hatta üç büyük şirket uzlaşma için geldiler ama uzlaşmalarını kabul etmedik. Meclisimizin yasa gerekçesi çok açık; O yasanın ruhuna uygun başvuru yapmadılar, biz de ‘uzlaşma talebinizi reddediyoruz’ dedik. İkinci süren soruşturma çok daha kapsamlı, orada hem yeniden satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var. Tabii bunlar soruşturma heyetinin yaptığı raporlama ve iddiadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar
Foto Galeri 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan halkı seçimini yaptı açık farkla kazandılar
Macaristan halkı seçimini yaptı açık farkla kazandılar
Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i topa tuttu! Ağıralıoğlu 2 aydır kendisiyle görüşmeyen Akşener'i kime benzetti?
Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i topa tuttu! Ağıralıoğlu 2 aydır kendisiyle görüşmeyen Akşener'i kime benzetti?
Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ile görüşmesini böyle savundu: Barış için, sevgi için...
Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ile görüşmesini böyle savundu: Barış için, sevgi için...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'dava' iddiasına ilişkin açıklama
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'dava' iddiasına ilişkin açıklama
CHP'li Özgür Özel duyurdu: Herkes hazır olsun gündeme bomba gibi düşecek
CHP'li Özgür Özel duyurdu: Herkes hazır olsun gündeme bomba gibi düşecek
'Gram altın 1450 TL olacak' diyen İslam Memiş'ten 'Mayıs'ta fırtına kopacak' uyarısı! Kime çok yazık oldu?
'Gram altın 1450 TL olacak' diyen İslam Memiş'ten 'Mayıs'ta fırtına kopacak' uyarısı! Kime çok yazık oldu?
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya siyasi iltica yapacak
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya siyasi iltica yapacak
İstanbul'da bugün ulaşıma zam geliyor yüzde 57 zam isteniyor mavi kart 650 lirayı geçecek
İstanbul'da bugün ulaşıma zam geliyor yüzde 57 zam isteniyor mavi kart 650 lirayı geçecek
Tuana Yılmaz kimdir Burak Yörük sevgilisi güzelliği ile büyüledi yaşı kaç?
Tuana Yılmaz kimdir Burak Yörük sevgilisi güzelliği ile büyüledi yaşı kaç?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı konvoyla alma görüntülerine açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı konvoyla alma görüntülerine açıklama