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Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift haneli ikinci zam dalgası konusunda uyardı.

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Rusya'nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ekonomileri ve tedarik zincirini daha sert vururken, Almanya’da perakende fiyatlarında fiyat artışları devam ediyor.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna savaşından önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak." ifadesini kullandı.

Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Almanya Perakendeciler Birliği Başkanı Sanktjohanser, "Savaşın (Rusya-Ukrayna) etkisinin tüm süpermarketlerde fiyat etiketlerine yansıdığını yakında görebileceğiz." dedi.

Enerji ve gıda maliyetlerinde yüksek artış nedeniyle fiyat artışları devam edecek
Son zamanlarda Aldi, Lidl, Edeka ve Penny gibi Almanya’nın önde gelen gıda perakende zincirleri fiyatlarını yükseltmek zorunda kalırken, bu fiyat artışları Alman tüketiciler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ülkenin önde gelen indirim market zincirlerinden Aldi, yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle enerji ve gıda maliyetlerinde yüksek artış nedeniyle fiyat artışlarına devam edileceğini bildirdi.

Aldi, 4 Nisan’dan itibaren tedarikçilerinden gelen fiyat artışları nedeniyle et ve yağ ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerinin önemli ölçüde zamlanmasını bekliyor. Aldi, son üç haftada yaklaşık 180 ürünün fiyatını yükseltmişti.

Uzmanlar, yakın zamanda Alman süpermarketlerin raflarında ürün kıtlığı olmasını beklemezken, fiyatlar çok yükseldiğinde tüketicilerin satın alma gücünün düşeceğini belirtiyor.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

Almanya'da yıllık enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enflasyonun martta yüzde 6,3’lük beklentinin çok üzerinde gelmesi dikkati çekmişti.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

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