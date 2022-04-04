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2022 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Enflasyon 20 yılın rekorunu kırınca zam da uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2022 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Enflasyon 20 yılın rekorunu kırınca zam da uçtu

Mart 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon yüzde 61 ile 20 yılın rekorunu kırarken, kira artış oranı da Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

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Nisan ayı kira artış oranı Mart enflasyon rakamlarının saat 10.00'da açıklanmasının ardından rakam netleşti. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti. 

2022 Nisan ayı kira zammı
Buna göre kira artış oranı %29,88 oldu. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29.88 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Mart ayında kira zammı ne kadardı?
Mart ayında enflasyon %54,44 olarak açıklanmıştı. Mart 2022 kira zam oranı da yüzde 25,98 oranında belirlenmişti. 

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