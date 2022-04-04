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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 için enflasyon vurgulu açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 için enflasyon vurgulu açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi. Asgari ücret için de son dakika açıklaması yapan Bilgin enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 zam yapıldığını hatırlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek". dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."

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