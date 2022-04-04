Hemşire maaşları 3600 ek gösterge sonrası kaç para olacak tarih netleşti

Hemşire, polis, öğretmen, din görevlisini ilgilendiren 3600 ek göstergede sona gelindi. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge sonrasında hemşire maaşları ne olacak, ne kadar artacak?

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Milyonlarca çalışanı ilgilen 3600 ek gösterge için çalışmalar sürüyor, hemşireleri de yakından ilgilendiren ek gösterge içim artık sona gelindi. Düzenlenin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. 2022 yılında yapılan zamla hemşireler 6733 lira maaş alıyor. Peki 3600 ek gösterge sonrası hemşirelerin maaşları ve emeklilikleri nasıl olacak?

3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.



Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.



Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.