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Enflasyon 20 yılın rekorunu kırdı! Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Enflasyon 20 yılın rekorunu kırdı! Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyonla emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor. Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden yüzde 15 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamla zam oranı kesinleşecek.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı verilerine göre enflasyon 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Üçüncü ay sonunda milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

 Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 idi.

Haber Global'deki habere göre temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 7,5'ini aşan kısmı kadar da farkın yatırılması hedefleniyor.

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