4 Nisan altın yükseliyor gram 910 lirayı aştı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar "İhtiyacı olan alsın fiyat yükselecek"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

-Siz enflasyona nasıl hazırlık yaptınız asıl önemli olan bu. Bir anda Rusya operasyonu da patlak verdi sonuç olarak hem tedarik tarafında da problem oldu sonuca baktığımız da hem tedarik sorunu hem enflasyon bizim gibi gelişen ülkelerde daha büyük problem haline geldi.