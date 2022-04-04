4 Nisan altın yükseliyor gram 910 lirayı aştı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar "İhtiyacı olan alsın fiyat yükselecek"
Altının gram fiyatı, 4 Nisan 2022 haftaya düşüşle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.496 liradan alıcı bulurken Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş d rekor kıran mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmeler yaptı ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 907,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 912 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.110 liradan satılıyor.
Cuma günü, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.922,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,36 artışla 1.929,7 dolardan işlem görüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
-Siz enflasyona nasıl hazırlık yaptınız asıl önemli olan bu. Bir anda Rusya operasyonu da patlak verdi sonuç olarak hem tedarik tarafında da problem oldu sonuca baktığımız da hem tedarik sorunu hem enflasyon bizim gibi gelişen ülkelerde daha büyük problem haline geldi.