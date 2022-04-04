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Ekonomist Atilla Yeşilada dolar için '20 lira olacak' dedi! Dolar için en düşük tahmin ne?

Ekonomist Atilla Yeşilada dolar için '20 lira olacak' dedi! Dolar için en düşük tahmin ne?

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıklayıp dolar alacakları uyardı. Dünyaca ünlü finans analistlerinin yıl sonu dolar kuru beklentilerini tek tek sıralayan Atilla Yeşilada'nın en kötü senaryo beklentisi ürpertici...

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Ekonomi ve dolar kuru üzerine yaptığı geniş analizlerle tanınan ekonomist Atilla Yeşilada birçok yatırımcısının merak ettiği ‘yıl sonu dolar kuru ne olur’ sorusuna cevap verdi. Dolar kurunun yıl sona kadar şuanki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı.

Yaz ayları gelmeden dolardan yeni ataklar gelecek
Türkiye ve Dünya ekonomisinde son yaşananlar ışığında para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu. Bu konuda dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini aktaran Yeşilada, kendisi de de yılsonu dolar kuru fiyatını kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini öngördü. İşte Atilla Yeşilada'nın o tahminleri...

- International of finance (IFC) yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 TL olarak belirledi. TCMB’nin kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL.

Dolar 20 TL'ye giderse ne olur?
- Yabancı kurumlara arasında 18 TL ile 20TL arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forex’in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı. Orada da yıl sonu dolar tahminin 18 – 19 TL arasına yükseltildiğini gördük.

- Yani bu yılı 18 TL ve altında bir dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şansılıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 Lira’ya gidebilir. Peki dolar 20 TL’ye giderse ne olur. Şapkadan sermaye kontrolleri mi çıkar bunu düşünmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı

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