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ORC'nin anketi olay! Bu pazar seçim olsa iktidar değişir Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları

ORC'nin anketi olay! Bu pazar seçim olsa iktidar değişir Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları

ORC araştırma Nisan 2022 ayının anket sonuçlarını açıkladı. 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı ile Cumhur ittifakı arasındaki oy oranı hayli açıldı. Bugün seçim olsa Cumhur ittifakı iktidarı kaybediyor.

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ORC anketin yaptığı son anketin sonuçları Ankara'nın gündemine oturacak. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arasındaki oy farkını açtı. Son anket 31 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı. 41 İl’de 3.540 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.6'ya inerken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40.2'ye yükseldi. Nisan ayı anketinde partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti %28,4
CHP %23,2
İYİ Parti %17,0
HDP %9,1
MHP %8,2
Gelecek Partisi %3,2
Deva Partisi %2,7
Saadet %1,5
TDP %1,4
YRP %1,2
MP %1,0
Hüdapar %0,9
DP %0,8
BTP %0,6
Diğer %0,8

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