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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "5'li çetenin hamisi" sözleri için dava açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.

Dava dilekçesinde, manevi tazminat talebinin yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı", "beşli çetenin tahsildarı" ve "tefecilere hizmet eden" ifadelerini kullanmamasının tedbiren durdurulması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Aydın, 1 milyon liralık manevi tazminat talep ettikleri Kılıçdaroğlu hakkında "ihtiyati tedbir"e de başvurduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini bildirdi.

Aydın, "Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek TMK 24. ve 25. maddeler kapsamında kullandığı ifadeler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında “5’li çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

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