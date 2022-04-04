İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı İstanbul Havalimanı Metroları kontrol merkezinde incelemelerde bulundu İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi için son 4 ay kaldığını belirtti.

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Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattının yüzde 97 oranında tamamlandığını belirterek, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı İstanbul Havalimanı Metroları kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Karaismailoğlu, "Nasıl ki İstanbul havalimanı ile bu eşsiz metropolümüzü dünyanın aktarma merkezi haline getirdiysek, şehir içini de raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Ülkemizde raylı sistem ve demiryolu çalışmalarında seferberlik ilan ettik. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki ulaştırma yatırımları için 1 trilyon 337 milyar üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarda demir yollarımız 272 milyar lira ile ön sıralarda yer almakta. Türkiye'mizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı yüksek hızlı tren işleticisi ülke yaptık. Marmaray'dan bu güne kadar 600 milyonun üzerinde yolcu taşındı. 30 Mart 2022'de Marmaray'dan tam 616 bin kişi seyahat etti. Günde 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. Avrasya tünelinden ise bugüne kadar tam 81 milyon araç geçti. Günlük 60 bin araç Avrasya tünelini kullanmakta. İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizin için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 12 şehirde hizmet veren 811 kilometre raylı sitem hattının 312 kilometresi ulaştırma bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığımızda halen devam eden 14 ayrı projeyle 185 kilometre raylı sistem hattı bulunmaktadır. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup algı operasyonuyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanımıza giren işlerden imtina edip yükü başkalarına atmıyoruz. Bozulan otobüsler, bitirilemeyen metro hatları, yenilenemeyen yollar. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'ne, karşı çıktılar. Bu gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık" diye konuştu.

İstanbul'da devam eden raylı sistem projelerine değinen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’daki raylı sistem ağı 260 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz tamamlandığında, bu rakam 363 kilometreye yükselecek. İstanbul’da 7 ayrı hatta, 103,3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıyoruz.

37,5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı Metro hattımızda yüzde 97 oranında ilerleme kaydettik. Bunun yanında, 31,5 kilometrelik Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattımız da da yüzde 87 ilerleme oranına ulaştık. Projelerimiz tamamlandığında, Mega şehir İstanbul’un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı’na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ilçeleri bu metro hatları ile birbirine bağlanacak. Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecinin ardından; Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Hattın işletmeye açılmasıyla birlikte, Kağıthane ile, İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakikaya inecek. Esenler İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika, Arnavutköy- Beşiktaş arası seyahat süresi 36 dakika, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası seyahati 33 dakika olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Metro araçlarının yerliliğine de büyük önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Havalimanı Metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ülkemizde ilklerini yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları, yerli imkânlarla hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sistemleri ve yerli bataryalar kullanıyoruz. Yine metro araçlarımızda özel düzenlenmiş valiz ve bisiklet-scooter bağlama alanları yer alacak. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşayacağız. Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz.

Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım ve donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik. Toplamda 69 kilometre uzunluğundaki, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı işletmesi için, birisi Terminal-2 istasyonunda, diğeri de Depo sahasında olmak üzere iki kontrol merkezi inşa ettik. Kontrol merkezlerimizde tüm ana hat, istasyonlar ve trenler, depo ve atölye sahası başta olmak üzere her yer kontrol edilecek. Her iki hattın kontrol merkezinde tüm sistem ve ağlar kendi içinde yedekli olacak çalışacak."