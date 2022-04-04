40 yıl sonra ortaya çıktı yaşlı çift kabusu yaşadı

İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir’de son 5 yılda 9 yaşlı aileye bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan ve JASAT tarafından saklandığı battaniyenin içerisinde yakalanan sabıkalı kadın, son kurbanları olan Çivrilli yaşlı çifti sütlaçlarının içerisine ilaç koyarak uyuttu. Yurt dışında ailesiyle birlikte aynı fabrikada çalışan çifte 40 yıl sonra ulaşarak evlerine kadar giren hırsızın, ellerinde büyüyen küçük kız olması yaşlı karı kocanın acısını daha da artırdı.

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Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu.

Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından 1700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D. gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.

Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu İzmir’deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

43 suç kaydı çıktı

Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen Nurtem D’nin 43 suç kaydı olduğu,4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından buyana aradığı ve “Yağma” suçundan ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

40 yıl sonra aniden ortaya çıktı

Yaşadıkları şokun etkisinden henüz kurtulamayan Yaşar Bozkurt, “Tanıdık deyip de herkesi evinize almayın” diye uyarı yaptı. Kendilerini uyku ilacı vererek soyan Nurtem D’nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Bozkurt, “40 sene önceden tanıyorum diyerek güvendim evime aldım, başıma neler geldi. Evimden kasamı soydu, ceplerimi kesip paralarımı çaldı. Bizi sütlaçla uyuttu. ‘Kızım kutu sütlaçla pişirme, sütçüyü arayalım, taze süt getirsin’ dedim ama dinlemedi. İlla ‘Ben kendim pişireceğim’ dedi. Biz televizyon seyrederken, gidip içerde hazırlayıp 3 tabak getirdi. Kendi yiyeceğine bolca tarçın koymuş, bizimkilere sorup azar azar koydu. ‘Eline sağlık, güzel olmuş’ deyip yedik. Sonra oturduğum yerde uyuyup kalmışım. Hanım karşı koltukta uyuyup kalmış. Kasadan bin 700 euro ve bin 500 TL, benim cebimden 910 lira ve hanımın çantasından da 220 lira ile 3 bin 500 liraya yeni aldığımız cep telefonunu çalıp gece 11.00’de evden çıkıp gitmiş. O gittikten sonra sabahleyin gelin geldi. Bizi ambulansla hastaneye götürmüşler. Hastanede 1 gün kaldık. Hastaneden çıktıktan sonra karakola gidip jandarmaya ifade verdik. Evdeki kameraları inceleyen jandarmalar, onun evden çıkışını falan görmüş” dedi.

Nurtem D’nin yaklaşık 1 ay boyunca her gün kendilerini ziyaret ederek güvenlerini kazandığını hatırlatan Yaşar Bozkurt, “Hanıma ‘Bana telefon alıverin’ demiş. Ben ilk başta ‘almam’ dedim ama hanım ısrar edince alıverdim. Ben babasıyla, hanım da annesiyle bazı fabrikalarda yıllarca beraber çalıştık. Çocukluğunda da yaramazdı. Annesinin parasını bankadan izinsiz alıp harcamıştı. 40 yıldan fazladır kendisini görmüyorduk. Nereden bulduysa telefonumuzu bulmuş. Bana mesaj yazdı ‘Yaşar Amca evinize gelip sizi görmek istiyorum’ diye. Ben de kabul ettim. Sonra başımıza bunlar geldi” diye konuştu.

Gelen acı tattan şüphelenmiş

Sütlacı yediğinde farklı bir tat alınca şüphelendiğini ifade eden Gülsel Bozkurt ise yaşananları şöyle anlattı:

“Ben yediğimde ağzıma zehir gibi tat geldi. ‘Acı bu sütlaç’ dedim ama gene de yedim. Sonra bir daha yerimden kalkamadım. Hastanede gelen gideni dahi tanıyamadım. Bizi uyutup evini soyduktan sonra gece 11.00 paraları, telefonu ve evin anahtarını da alıp gitmiş”