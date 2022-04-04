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Kızılay'dan şirketlere yeni zekat toplama projesi: Diyanet ile birlikte takip edilecek

Kızılay'dan şirketlere yeni zekat toplama projesi: Diyanet ile birlikte takip edilecek

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık şirketlerin zekatlarının vergiden düşülmesine imkan sağlayan modelinde yeni bir çalışma yapıldığını duyurdu. Kızılay Başkanı Kınık, bu amaçla Kızılay Zekat Müessesesi kurduklarını açıkladı.

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Türk Kızılayı şirketlerin 'zekat'larını toplamayı hedefliyor. Türkiye'de zekatın gelir vergisi üzerinden hesaplandığında yüzde 2.5'e geldiğini ifade eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, söz konusu hesaplamaya göre 5-6 milyar dolar büyüklüğü geçtiğini belirtti.

Dünya gazetesine konuşan Kınık, "Zekatın teşvik edilmesi, hesap verilebilir, şeffaflık ve izlenebilirlik modeliyle mutlaka müesseseleşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Diyanet ile birlikte takip edilecek
Bu çerçevede "Kızılay Zekat Müessesi" kurduklarını belirten Kınık, "Burada zekatın farklı boyutları var. Sadece doğrudan insanlara nakit verme, ihtiyaçlarını kısa süreli karşılama anlamında değil, birden fazla zekat veren insanın bir araya gelerek bir insana iş kurması gibi. Kişilerin zekat alırken bir sene sonra istihdam yaparak zekat veren pozisyona gelmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte zekatın nasıl toplanacağı konusunu, kendi içimizde kurduğumuz bir ilim heyetiyle de takip edeceğiz ve zekat sahibine bunu raporlayacağız" ifadelerini kullandı.

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