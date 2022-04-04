Türk futbolunda deprem! Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir sürpriz bir kararla istifa etti. İstifa haberi, yayın ihalesi gündemiyle toplanan TFF ve Kulüpler Birliği'nin buluşması sırasında geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Tahkim Kurulu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerle ilgili kararını bozmasının ardından yaşanan krizi artarak büyüyor. TFF Başkan vekili Nihat Baykan'ın, FİFA kokartlı hakemlerin kızağa çekilmesini protesto ederek istifa etmesi sonrası, Nihat Özdemir'in de istifa etmesi Türk futbolundaki kaosu büyüttü.

Servet Yardımcı vekaleten başkanlık yapacak

Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir” ifadelerine yer verildi.

Görev süresi Haziran 2023'te doluyordu

1 Haziran 2019’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu. Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

6 ismin başkanlık için adı geçiyor

TFF başkanlığı için, hazirana kadar görevi sürdürecek olan Servet Yardımcı, TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Milli Takımlar Direktörü Hamit Altıntop'un isimleri geçiyor.

Baykan'ın istifası sonrası gözler ona çevrilmişti!

Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. TFF'nin kritik ismi olan Baykan'ın istifası "TFF ömrünü tamamladı" şeklinde yorumlanmış, gözler Nihat Özdemir'e çevrilmişti.