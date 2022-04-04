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Rusya lideri Putin dost olmayan ülkeler için vize kararını imzaladı

Rusya lideri Putin dost olmayan ülkeler için vize kararını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı.

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Rusya, AB, Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize kolaylaştırma anlaşmalarının bazı maddelerini askıya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ülkesinin "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzalamasıyla, Moskova Batı'ya karşı "enerji silahını" ilk defa kullanmıştı.

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