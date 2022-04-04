Hangi emekliler bayram ikramiyesi alamayacaklar?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi kaç para olacak, 2022 yılında bayram ikramiyesi ne zaman yatacak araştırması başladı. Dini bayramlarda emekliye ödenen 1000 liralık ikramiyenin bu sene 2.500 olacağı iddia ediliyor. Peki emekli ikramiyesi kimlere ödenmeyecek.

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Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte bayram ikramiyesi haberleri de ard arda gelmeye başladı. Devlet tarafından emeklilere dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi 2022 yılında zamlı olacak. 1000 lira olan bayram ikramiyesinin 2.500 lira olacağı ise söylentiler arasında. Henüz net bir açıklamaya yok. Emekli bayram ikramiyesinin ise bayram öncesi nisan ayının son haftası ödenmesi bekleniyor. Peki emekli ikramiyesi kimlere ödenmeyecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak: Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

Kimlere bayram ikramiyesi ödenmeyecek: Emeklilere Ramazan Bayramında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödeniyordu Bu sene ikramiye ödemesinde artış bekleniyor. İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

*SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

*Şehit yakını ve gaziler,

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

*Geçici köy korucuları,

*Şeref aylığı sahipleri,

*Şampiyon sporcular,

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.