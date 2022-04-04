AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açık lise sınavları online mi yapılacak?

Lise eğitime açıktan devam eden öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. 2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.

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Eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 3. dönem sınavları için sayılı günler kaldı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takviminde AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. İşte, AÖL 3. dönem sınav takvimi...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.

2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.



AÖLsınav sonuçları açıklandı:

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi ‘http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

