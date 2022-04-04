İstanbul ulaşım zammı kararı ne oldu? UKOME'de yüzde 50 teklif edildi işte oylama sonucu

İSTANBUL ulaşım zammı saat 15.00'da UKOME'de yapılan toplantıda bir kez daha reddedildi. İstanbul kart ve Mavi kart fiyatları mevcut haliyle kaldı. Mart ayında yapılan zam teklifi de geçmemişti. İBB yüzde 50 zam istedi.

Abone ol

İSTANBUL ulaşım zammını karara bağlamak için UKOME bugün ikinci kez toplandı. Saat 15.00'da başlayan toplantı hayli ateşli geçti. İBB ve esnaf dernekleri yüzde 50 zamda karar kılıp bunu teklif etti. İBB yönetimi İETT, metro, vapur ve özel halk otobüsleri için yüzde 50 zam yapılması teklifini oylamaya sundu. Teklif UKOME'de yapılan oylamada oy çokluğuyla ikinci kez reddedildi.

İBB ve esnafın istediği yüzde 50 zam kabul edilseydi tam mavi kart 645 liraya tam bilet ise 8 lira 22 kuruşa çıkacaktı. Esnaf odaları ve İBB ilk toplantıda 25 yaş üstü öğrenciye kademeli tarife de önermişti. Bugün yapılan toplantıda bu öneri gündeme getirilmedi ve oylamaya sunulmadı.

İstanbul'da ulaşım ücretleri şöyle:

İstanbul Kart Tam : 5.48 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 2.67 TL

İstanbul Kart Sosyal : 3.92 TL

Mavi Kart tam : 430 TL

Mavi Kart öğrenci : 78 TL

Mavi Kart sosyal : 267



Yüzde 50 zam kararı çıksaydı kaç lira olacaktı?

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylansaydı tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 32 zam olsun

UKOME toplantısındaki zam görüşmesi hayli ateşli geçti. Esnaf odaları ve İBB zamda ısrar ederken, muhalefet ve hükümet temsilcileri yüzde 50 zamma direndi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Müdürü Serdar Yücel farklı bir zam teklifinde bulundu. Yücel, "Aralık ayında yüzde 36 zammı onaylamıştık. 3 ayda akaryakıta aşırı artış oldu. Minibüse indi bindi 5 lira olması teklifimiz oldu. Tam bilete 6,5 lira teklifimiz oldu. 8 lira isteniyor bu ağır bir yük. Bizim teklifimiz yüzde 32'dir." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı konuşmasında "Esnaf eylem yapmak istiyor. Biz diyoruz ki sakin olun, gerek yok. Biz bu toplantılarda hallederiz diyoruz. Esnafın büyük bir tepkisi var." dedi. AFAD ve Limanların temsilcisi zam yapılmalı ama oran daha makul olmalı görüşünü dile getirdi. TURYOL başkanı ise 'gıdadan akaryakıta hepsinde yüzde 50'den yüzde 300 zam geldi' diyerek yüzde 50 zamma tepki gösteren muhalefete sinirli bir şekilde çıkıştı. Konuşmasına da tepki aldı.

İETT temsilcisi ise "İETT yüzde 18 zam yapsın, esnafa yüzde 32 zam gelsin dayatmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Öğrenci yaşı sınırlansın

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da İETT ile vapurlara yapılacak zam ile özel halk otobüsleri ile minibüslerin zam oranının aynı olmasını istedi. Göksel Ovacık şunları söyledi:

-Öğrenci yaşının mutlaka sınırlanması gerekiyor. İşveren götürüp tüm çalışanlarını açık öğretime kaydettirip 60 liradan kart alıyor. Bunlar usulsüz. Bu bizim tekeri döndürmüyor. Ne olursunuz şu oranlar konusunda anlaşın. Biz ortada kaldık. Biz ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz.

KDV ve ÖTV yüzde 1'e insin

Tüketici Koruma Dernekleri Başkanı Aziz Koçal ise şunları söyledi :

-Bunun çözümü var. KDV ve ÖTV gibi indirimler uygulanmalı. Burası kamunun dışında bir alan değil. Akaryakıt zammını kamu belirlediğine göre KDV ve ÖTV neden yüzde 1'e düşürülsün. Bir yılda akaryakıta yüzde 200 zam yaparsanız bu noktaya gelinir. Dediğimiz önlem alınırsa zam da makul olur'.

Yüzde 100 zam bile bizi kurtarmaz

Esnaf temsilcisi ise şunları söyledi:

"Biz yüzde 100 zam yapılsa bile kar etmiyoruz. Biz yüzde 50'yi makul gördük teker dönsün dedik. Bu makul zam hep biz esnafa mı var. Tekere, mazota zam yapılırken niye makul değil. Kullandığımız her malzeme yüzde 200 - yüzde 300 zamlandı. Bu rakamlar bizi kurtarmıyor ama İstanbul halkı için bu rakamlara razı geldik. Kurul üyeleri ellerini vicdanlarına koyup karar versinler" .

Servis araçları temsilcisi Günhan Sınar:

-Burda orta yol bulunsun. Meslektaşlarım burdan haber bekliyor. Biz yüzde 100 zam alsak da kurtarmayacak.



Kravatlılar para vermiyor asgari ücretli tam biletle gidiyor

Bir esnaf ise şunları söyledi:

-Kravat takan kimseden biz para alamıyoruz. Asgari ücretli tam bilet parası veriyor bunlar 40 kuruşa gidiyor. Burda bakanlık temsilcileri var. Allah aşkına bir elinizi cebinize atın. Benim bugünkü kazancım sadece yakıta gidiyor. Alt kurul niye yapıyoruz ki buraya gelince değişiyor. O zaman alt kurul yapmayın.

