İstanbul ulaşım zammı reddedildi Ekrem İmamoğlu 'batırmak istiyorlar' diye twit attı

İSTANBUL'da toplu taşımaya yüzde 50 zam teklifi UKOME'de ikinci kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'vicdanını siyasete teslim etmiş malum üyeler' deyip kararı kınadı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile taksi, dolmuş özel halk otobüsü ve servisçiler ulaşım ücretlerine zammı ikinci kez UKOME toplantısına getirdi. Mart ayındaki UKOME toplantısında zam için red kararı çıkmıştı. Bugün saat 15.00'da yapılan toplantıdan da red kararı geldi.

Oylama sonucunu öğrenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kınıyorum, batırmak istiyorlar' diyerek karara tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu twitterdan şunları yazdı:

-İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.

Mart ayındaki red kararından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun da 'İETT'yi ve İBB'yi batırmak istiyorlar' twiti atmış ve bu sözü hayli tartışılmıştı. Murat Ongun bu kez sadece Ekrem İmamoğlu'nun twitini paylaşmakla yetindi.