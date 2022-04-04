Meral Akşener 'Artık yüreğim dayanmıyor' diye paylaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajında, "Sevimli dostlarımıza yapılan caniliklere artık yüreğim dayanmıyor..." düşüncesini dile getirdi.

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Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevimli dostlarımıza yapılan caniliklere artık yüreğim dayanmıyor... Hem siyasi kimliğimle hem de bir hayvansever olarak söz veriyorum; Dostlarımızı zalim zihniyetten hep birlikte kurtaracağız. Onlar belki sahipsiz; ama kimsesiz değil. Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.