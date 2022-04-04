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Meral Akşener 'Artık yüreğim dayanmıyor' diye paylaştı

Meral Akşener 'Artık yüreğim dayanmıyor' diye paylaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajında, "Sevimli dostlarımıza yapılan caniliklere artık yüreğim dayanmıyor..." düşüncesini dile getirdi.

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Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevimli dostlarımıza yapılan caniliklere artık yüreğim dayanmıyor... Hem siyasi kimliğimle hem de bir hayvansever olarak söz veriyorum; Dostlarımızı zalim zihniyetten hep birlikte kurtaracağız.  Onlar belki sahipsiz; ama kimsesiz değil. Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı. 

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