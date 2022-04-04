İstanbul ve Mavi kart kaç lira oldu? UKOME zam kararı yüzde 50 dendi tam bilet fiyatı

UKOME toplantısı saat 15.00'da İstanbul ulaşım zammını karara bağlamak için toplandı. İETT yüzde 50 zam istedi. Muhalefet ise yüzde 32 zam yapılsın dedi. Yüzde 50 zam kabul edilirse mavi kart 645 lira, tam bilet 8 lira 22 kuruş olacak.

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UKOME geçtiğimiz Mart ayının son haftasında bir araya gelmiş ancak istenen zam oranları reddedilmişti. UKOME bugün ikinci kez zam talebiyle toplandı. Saat 15.00'da başlayan toplantıda zam talepleri UKOME toplantısında dile getiriliyor. UKOME toplantısında toplu taşımaya en az yüzde 50 oranında zam isteniyor. Canlı olarak UKOME toplantısı ulaşım zammı görüşmelerini yukardaki playerden izleyebilirsiniz. Görüşmeler sırasında muhalefet yüzde 32 zam yapılmasını önerdi. AFAD ve Limanların temsilcisi zam yapılmalı ama oran daha makul olmalı görüşünü dile getirdi. İBB ise zammın yüzde 50 olmasını istedi. TURYOL başkanı ise 'gıdadan akaryakıta hepsinde yüzde 50'den yüzde 300 zam geldi' diyerek yüzde 50 zamma tepki gösteren muhalefete tepki gösterdi.

Yüzde 32 zam olsun

UKOME toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Müdürü Serdar Yücel, yaptığı açıklamada "Aralık ayında yüzde 36 zammı onaylamıştık. 3 ayda akaryakıta aşırı artış oldu. Minibüse indi bindi 5 lira olması teklifimiz oldu. Tam bilete 6,5 lira teklifimiz oldu. 8 lira isteniyor bu ağır bir yük. Bizim teklifimiz yüzde 32'dir." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı konuşmasında "Esnaf eylem yapmak istiyor. Biz diyoruz ki sakin olun, gerek yok. Biz bu toplantılarda hallederiz diyoruz. Esnafın büyük bir tepkisi var." dedi.

Birazdan zam oylamasına geçilecek. Oylamada İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylanırsa tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400



Zam gelmezse kontak kapatacağız

Turyol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım İnandı, deniz yoluyla toplu ulaşım biletlerine yüzde 70 zam gelmezse seferleri durdurmak zorunda kalacaklarını belirtti. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, akaryakıt zamlarından dolayı birçok minibüsün çalışmadığını belirtti. Emin Alagöz minibüslerin çalışması için yüzde 57’lik bir zammın şart olduğunu vurguladı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da artan maliyetleri karşılamak için yüzde 57,2 oranında bir zam istediklerini vurguladı. 2 ay öncesinde 6,8 lira olan yakıtın şu an 22 liraya çıktığına işaret eden Göksel Ovacık, biletlere en az yüzde 50 zam gelmezse İstanbullulara hizmet edemeyeceklerini dile getirdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, 24 Aralık’ta taksimetre fiyatlarına zam geldiğini ancak, o günden sonra akaryakıt fiyatlarının yüzde 100 zamlandığı için yapılan zammın erdiğini açıkladı. Eyüp Aksu taksici esnafın yüzde 60 oranında zam beklediğini iletti.

İstanbullulardan özür dileriz yüzde 65 zam istiyoruz

İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler Odası Başkanı Engin Türkmen “50 yıldır İstanbul halkından ekmek yiyoruz. Bu zam talebinden dolayı onlardan özür diliyoruz ancak tekerleğin dönmesi için yüzde 65 zam almamız gerekiyor” dedi. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Turgay Gül, bir servis aracı deposunun 2 bin 500 liraya dolduğuna işaret ederek esnafın yüzde 50 civarında zam talebi olduğunu bildirdi.