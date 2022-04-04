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Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı belli oldu! Yüzde 100 artış gösterdi

Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı belli oldu! Yüzde 100 artış gösterdi

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biris olan Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı.

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Variety'nin yaptığı habere göre Türkiye'de 7 milyon Netflix abonesi bulunuyor. Bu da geçe yıldan bu yana %100'lük bir artış anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.5 milyon abone açıklanmıştı. 1 yıl içerisinde 3.5 milyon abone kazanılmış anlamına geliyor. Haber Netflix tarafından resmi olarak onaylanmasa da Variety güveniliyor bir kaynak olarak görülüyor. Son 1 yıldaki bu artışın sebebi olarak da yerli yapımlarındaki artış olduğu tahmin ediliyor. Disney Plus ve HBO Max'in gelmesiyle Türkiye'deki durumların değişmesi bekleniyor. 

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