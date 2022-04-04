Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı belli oldu! Yüzde 100 artış gösterdi

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biris olan Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı.

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Variety'nin yaptığı habere göre Türkiye'de 7 milyon Netflix abonesi bulunuyor. Bu da geçe yıldan bu yana %100'lük bir artış anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.5 milyon abone açıklanmıştı. 1 yıl içerisinde 3.5 milyon abone kazanılmış anlamına geliyor. Haber Netflix tarafından resmi olarak onaylanmasa da Variety güveniliyor bir kaynak olarak görülüyor. Son 1 yıldaki bu artışın sebebi olarak da yerli yapımlarındaki artış olduğu tahmin ediliyor. Disney Plus ve HBO Max'in gelmesiyle Türkiye'deki durumların değişmesi bekleniyor.