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Survivor ekibini yasa boğan ölüm! Acun Ilıcalı cenaze törenine katıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Ferat Korkmaz, memleketi Sakarya’da toprağa verildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da, Korkmaz'ın cenazesine katılarak acılı ailesine başsağlığı diledi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.

Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi. Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.

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