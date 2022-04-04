89 yaşındaki usta oyuncu Jennifer Wilson hayatını kaybetti

Coronation Street, Doctors gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Jennifer Wilson 89 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Ünlü İngiliz oyuncu Dennifer Wilson, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Coronation Street ve Doctors dizileriyle tanınan başarılı oyuncunun Fransa'daki evinde öldüğü açıklandı. Ölüm nedeni ise açıklanmadı. Ödüllü A Man of Ourt Times'taki performansıyla şöherete kavuşan oyuncu bu sayede The Brothers'ta 7 yıl boyunca Jennifer Kingsley-Hammond karakterini canlandırdı.



Peşinden Coronation Street ve Casualty geldi. Ayrıca ITV'de yayınlanan Special Branch'ta Dedekif Helen Webb karakterini canlandırdı. Son rolü ise Doctors dizisinin 2015 yılında yayınlanan bir bölümü olmuştu. 50 yıllık bir kariyeri olan Wilson, oyuncu Brian Peck'le evliydi. Peck de geçen yıl hayatını kaybetmişti.