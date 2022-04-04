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Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova haftalık burç yorumlarını kaleme aldı. Dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen gelişmeleri yazan ikili herkesi şaşırtan tahminlerde bulundu.

Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Klasik astrolojide 2 tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars diğeri de Satürn. Biri büyük şeytan (Satürn) diğeri küçük şeytan (Mars). 

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Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Tahtını bırakmak istemiyor:Mitolojide ki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn) bir diğeri ise bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars). 

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Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Birlikte hareket edecekler: Bu ikili bu hafta çatışma birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Hem bireysel hem Türkiye- dünya düzleminde neler olabilir göz atalım.

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Görevden alınacak! Bu saate dikkat: 'Deprem olacak' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Bireysel etkileri; Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir.

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