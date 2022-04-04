Mavi kart tam bilet kaç para oldu 2022 güncel fiyat tablosu

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine bugün yeni bir zam yapılması için UKOME ikinci kez toplandı. Ocak ayında yapılan zammı yetersiz bulan UKOME yüzde 50 artış teklifinde bulundu. İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam gelirse şu an 430 lira olan mavi kart tam bilet ücreti 645 olacak.

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İSTANBUL'da ulaşıma zam için UKOME bugün ikinci kez toplantı. Ulaşıma yüzde 50 zam yine masada. Metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise mavikart geçiş fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında mavi kart tam bilet 430 olmuştu. Yüzde 50'lik zammın ardından mavi kart tam geçiş biletinin 645 lira olması bekleniyor.

İBB ise zammın yüzde 50 olmasını istiyor. Oylamada İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylanırsa tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

İstanbullulardan özür dileriz yüzde 65 zam istiyoruz

İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler Odası Başkanı Engin Türkmen “50 yıldır İstanbul halkından ekmek yiyoruz. Bu zam talebinden dolayı onlardan özür diliyoruz ancak tekerleğin dönmesi için yüzde 65 zam almamız gerekiyor” dedi. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Turgay Gül, bir servis aracı deposunun 2 bin 500 liraya dolduğuna işaret ederek esnafın yüzde 50 civarında zam talebi olduğunu bildirdi.