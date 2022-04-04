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İki şehir için kritik uyarı geldi! Bu gece başlıyor dikkat edin

İki şehir için kritik uyarı geldi! Bu gece başlıyor dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi.Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden itibaren, Samsun ve Amasya'da ise yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yarın da Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında, kuvvetli sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, salı günü öğle saatlerinde Batı Karadeniz'de, gece saatlerinde diğer yerlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Heyelan, aksamalar...
Yağışlarla birlikte heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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