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Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

İSTANBUL'da Haydarpaşa Limanı açıklarında 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturan Hong Kong bandıralı yük gemisi, kurtarıldı.

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Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturan Hong Kong bandıralı yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Su altındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın da görev aldığı kurtarma operasyonu başladı.

Yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek, karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Gemi, uygun görülecek bir limana güvenli şekilde demirletilecek.

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