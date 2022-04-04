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Seinfeld oyuncusu Estelle Harris hayatını kaybetti! George Costanza annesiz kaldı

Seinfeld oyuncusu Estelle Harris hayatını kaybetti! George Costanza annesiz kaldı

Bir döneme damga vuran ABD yapımı sit-com Seinfeld'de yer alan ve izleyicilerin aklına "George Costanza'nın annesi" olarak kazınan ünlü oyuncu Estelle Harris, yaşamını yitirdi.

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Bir döneme damga vuran Seinfeld dizisindeki George Costanza’nın annesi rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Estelle Harris yaşamını yitirdi… 93 yaşında doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilirken açıklamayı oğlu Glen Harris yaptı. Harris yaptı. Harris, önceki gün yaptığı paylaşımda, “Büyük bir üzüntü ve acıyla Estelle Harris’in dün 18.25’te öldüğünü söylemek istiyorum” dedi. Harris, “Onun iyiliği, hassasiyeti, tutkusu, espritüel kişiliğinin karşılığı yoktu. Onu tanıyanlar tarafından çok özlenecek” dedi.

Pixar yapımı Oyuncak Hikayesi’nde Mrs. Potato Head karakterini de seslendiren Harris hakkında George Costanza’yı canlandıran Jason Alexander da taziye mesajı yayınladı. Alexander, “Onunla oynamanın keyfi ve muhteşem kahkahası bir keyifti. Sana hayranım Estelle. Ailene sevgilerimi iletiyorum, huzur içinde kal” dedi.

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