Goldman Sachs ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti: 70'lere dayanacak!

Goldman Sachs ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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Goldman Sachs bu yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 65'in üzerinde kalacağını öngörürken Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 67 civarında zirve seviyelerin görülebileceği tahminini paylaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Goldman Sachs, daha önce Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'nin genelinde yüzde 60'ın üzerinde kalacağını öngörmüştü.

JP Morgan da yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar enflasyonun yüzde 65-70 aralığında seyredeceği tahminini paylaştı. Kurum geçen ay yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 40.2'ye yükseltmişti.

Bugün açıklanan veriye göre Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 61.14 ile 20 yılın zirvesini yeniledi. Mart ayında en yüksek artış akaryakıt ürünlerindeki zamların etkisiyle ulaştırmada yaşandı. Üretici-tüketici enflasyonu arasındaki makas da Mart ayında rekor kırdı.