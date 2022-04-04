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Enflasyon 20 yılın rekorunu kırdı Nureddin Nebati enflasyon açıklamasıyla TT oldu

Enflasyon 20 yılın rekorunu kırdı Nureddin Nebati enflasyon açıklamasıyla TT oldu

Nisan 2022 enflasyonu 20 yılın rekorunu kırıp yüzde 61'e çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen açıklama sosyal medyada onu gündem maddesi yaptı. Nebati, yüzde 61.1 yıllık enflasyonla ilgili "Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

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TÜRKİYE'de fahiş zamlarla birlikte enflasyon yüzde 61'e çıktı. Son 20 yılın rekorunu kıran enflasyon verileri sonrası gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye döndü. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Nureddin Nebati yaptığı enflasyon açıklaması ile sosyal medyada TT listesinin başına yerleşti. Nebati enflasyon için şunları söyledi:

-"Ülkemizde de özellikle ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri enflasyonun yükselmesinde etkili olmaktadır. 

Bizler mart ayı itibarıyla yüzde 61,1 seviyesine yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı ve sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

Kur Korumalı Mevduat sistemine ilk girenlerde vadelerin 23 Mart itibarıyla dolmasıyla hesap sahiplerinin getirileri almaya başladığını hatırlatan Nebati, bu tarihte 596 milyar lira olan Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"Enflasyonun en önemli belirleyicisi Kur-faiz sarmalından çıktık"
Nebati, döviz kurlarında stabilizasyonun en iyi şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, "KKM'nin de etkisi ile birlikte kur-faiz sarmalından çıktık. Böylece, enflasyonun en önemli belirleyicilerinden biri olan döviz kurunda serbest piyasa koşulları içerisinde istikrar sağlandı. 

-Enflasyonun diğer önemli belirleyicisi olan beklentilerdeki düzelmeye yönelik atacağımız adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Nebati, fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesi ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle yatay bir geçişten sonra enflasyon sarmalından çıkılacağı bir döneme girileceğini kaydetti.

"2021 yılında toplam istihdamımızı 2,1 milyon kişi artırmayı başardık. Ocak itibarıyla da mevsimsel düzeltilmiş istihdam 29,9 milyon ile salgın öncesi dönemin oldukça üzerinde seyretmektedir. Salgın döneminde dünyada ortaya çıkan olumsuz ticaret koşullarına rağmen 2021'de ihracatta 225 milyar doları aşan tarihi bir rekora imza attık. Mart ayında da ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 22,7 milyar dolar olarak tüm zamanların mart ayı rekoru kırılmıştır. "

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