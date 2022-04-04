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Metropoll anketinde çarpıcı sonuç: Kadınların en büyük sorunu

Metropoll anketinde çarpıcı sonuç: Kadınların en büyük sorunu

MetroPOLL Araştırma tarafından, Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ile ilgili anket yapıldı. Yapılan ankete göre, katılanların yüzde 31,4'ü "şiddet" cevabını verdi.

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MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette, Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ortaya çıktı. Yapılan ankete göre, katılım sağlayanların yüzde 31,4'ü "şiddet" dedi. Şiddeti, yüzde 12 oranla eğitimsizlik takip etti.

Türkiye'nin Nabzı anketinde, halka kadınların en önemli sorununu sordu.

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "şiddet" dedi. "Eğitimsizlik" diyenlerin oranı yüzde 12 olurken, kadın-erkek eşitsizliği diyenlerin oranı da yüzde 6,2 oldu. Eşitsizliği; işsizlik, aile baskısı, sokakta bası ve taciz, çevre baskısı izledi.

İşsizlik, aile baskısı, taciz, çevre baskısı gibi başka sorunlarında yer aldığı araştırmada "hepsi" cevabını verenlerin oranı yüzde 29,5 oldu.

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