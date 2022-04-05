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Ukrayna duyurdu! İşte Rus ordusunun kayıpları

Ukrayna duyurdu! İşte Rus ordusunun kayıpları

UKRAYNA'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 500 askerini, 150 uçağını, 134 helikopterini ve 676 tankını kaybettiği bildirildi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 134 helikopter, 676 tank, 1858 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1322 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 94 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

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