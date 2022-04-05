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Sigaraya zam geldi 2022 sigara fiyatları 5 Nisan arttı iddiası

Sigaraya zam geldi 2022 sigara fiyatları 5 Nisan arttı iddiası

Sigaraya zam mı geldi 5 Nisan sigara fiyatları arttı iddiası sigara kullanan vatandaşların gündeminde. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı zam açıklaması kafaları karıştırdı. Peki sigara fiyatlarına zam mı geldi, 5 Nisan Parliament, Murattı, Lark, Marlboro, Dark blue fiyatları kaç oldu?

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Sigaraya zam mı geldi 5 Nisan sigara fiyatları arttı mı araştırması bugün sigara kullanan vatandaşların gündeminde. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı paylaşımla zama hazır mıyız açıklaması yaptı. Bu paylaşım sonrası kafalar karıştı ve birçok vatandaş sigaraya zam mı geldi araştırması yapmaya başladı. Henüz sigara zammı hakkında net bir açıklama yok. Şu an en düşük sigara fiyatı 23,50 TL olarak satılıyor. 

5 Nisan sigaraya zam mı geldi: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Fakat henüz 'sigara zammı' açıklaması yapılmadı.

5 Nisan 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu:

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.

Güncel sigara fiyat listesi

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

Sigara içmek orucu bozar mı: Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. 

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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