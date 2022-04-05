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PKK'ya dağa çıkarılacak eleman toplayan öğretmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'ya dağa çıkarılacak eleman toplayan öğretmen yakalandı

Terör örgütü PKK'ya eleman toplayan öğretmen İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Öğretmenin aktif olarak çalışırken bir yandan örgüte eleman kazandırmak için çalıştığı tespit edildi.

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de bir okulda bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman topladığı iddia edilen bir öğretmenin, İstanbul’da saklandığı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında teşhis ve ifade bulunan M.B.D.(46) adlı örgüt yanlısı öğretmenin, Hakkari’de bir okulda aktif olarak görev yaptığı ve çalıştığı okulda örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda eleman topladığı belirtildi. Yapılan istihbarat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, M.B.D.’nin Üsküdar’da bir evde kaldığını belirledi. Zanlının yakalanması için 31 Mart’ta Üsküdar’daki eve baskın düzenlendi. Operasyon M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan ifade işlemlerinin ardından zanlı 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.

Örgüte eleman toplayan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”neden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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