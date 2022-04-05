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İzmir'den acı haber! Bir doktor daha koronavirüse yenildi

İzmir'den acı haber! Bir doktor daha koronavirüse yenildi

 İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada,” İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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