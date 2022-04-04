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Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık

Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, "Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok" ifadelerini kullandı.

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TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olarak canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili de konuştu.

"Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık"
Açıklamalarında Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır partiye genç çalışıyorum. Ana teşkilatların tabii yaşı biraz daha farklı, gençler var, bu ikisini birleştirmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir ailesini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor" dedi.

"Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiş"
Ağıralioğlu'nun İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Akşener, "Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir" yorumunda bulundu.

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