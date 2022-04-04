Korkunç tecavüz iddiası! Ukraynalı gazeteci Buça'daki vahşeti anlattı

RUS ordusunun geri çekilmesi ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça'da yaşanan vahşet gün yüzüne çıkarken Ukraynalı gazeteci yaşanılanları ABD basınına anlattı. İngiltere'nin The Guardian gazetesi ise Rus askerlerinin tecavüzü bir silah olarak kullandığını yazdı.

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RUS birliklerin başkent Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri aldı. Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaştı.

Gazetecilerin çektiği fotoğraflar infial yaratırken başkent Kiev'de yayın yapan Kyiv Independent gazetesi muhabiri Anastasia Lapatina bölgedeki son gelişmeleri anlattı. "Ruslar ellerini arkadan bağladıktan sonra sivilleri vuruyor" diyen Lapatina, sözlerine şöyle devam etti:

"Kiev bölgesinin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, insanların bahçelerinde cesetler var. Toplu mezarlar kimliği belirsiz cesetlerle dolu. Pek çok aile sevdiklerine ne olduğunu asla bilemeyecek."

"Tecavüzü silah olarak kullanıyorlar"

Bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

İngiltere'nin The Guardian gazetesinin, "Bir silah olarak tecavüz... Ukrayna'da maruz kalınan büyük ölçekte cinsel şiddet ortaya çıkıyor" başlıklı haberi bölgede yaşanılanları gözler önüne serdi. Haberde çekilen Rus güçlerinden geri alınan bölgelerden cinsel şiddete dair artan kanıtlar ortaya çıktığı belirtilerek, "Ukrayna genelinde kadınlar tecavüz tehdidiyle bir savaş silahı olarak boğuşuyor" denildi.