BIST 2.311
DOLAR 14,70
EURO 16,16
ALTIN 914,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Şanlıurfa'da tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlayacaklarmış

Şanlıurfa'da tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlayacaklarmış

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Abone ol

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de bulunduğu grup otoyol girişinde durduruldu.

Polis ve jandarma ekipleri valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek gruptan dağılmalarını isteyince gerginlik çıktı.

Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden: Putin savaş suçlusu, yargılanmalı
Joe Biden: Putin savaş suçlusu, yargılanmalı
Türkiye tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamlarına ulaştı
Türkiye tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamlarına ulaştı
Rus lider Putin'in doğal gaz hamlesi karşılık buldu! Avrupa ülkesi Ruble ile ödemeyi kabul etti
Rus lider Putin'in doğal gaz hamlesi karşılık buldu! Avrupa ülkesi Ruble ile ödemeyi kabul etti
Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Meral Akşener, AK Parti'den transfer ettiği reklamcının biletini kesti! Akşener, Ali Atıf Bir'e hangi görevi verdi?
Meral Akşener, AK Parti'den transfer ettiği reklamcının biletini kesti! Akşener, Ali Atıf Bir'e hangi görevi verdi?
iPhone'larda yıllardır var! Twitter Android için nihayet dedirten adım geldi
iPhone'larda yıllardır var! Twitter Android için nihayet dedirten adım geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü
HDP'li vekil Hakkı Saruhan Oluç TBMM'de basın toplantısında konuşurken fenalaştı
HDP'li vekil Hakkı Saruhan Oluç TBMM'de basın toplantısında konuşurken fenalaştı
İstanbul ulaşım zammı reddedildi Ekrem İmamoğlu 'batırmak istiyorlar' diye twit attı
İstanbul ulaşım zammı reddedildi Ekrem İmamoğlu 'batırmak istiyorlar' diye twit attı
Seinfeld oyuncusu Estelle Harris hayatını kaybetti! George Costanza annesiz kaldı
Seinfeld oyuncusu Estelle Harris hayatını kaybetti! George Costanza annesiz kaldı