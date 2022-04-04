Şanlıurfa'da tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlayacaklarmış

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de bulunduğu grup otoyol girişinde durduruldu.

Polis ve jandarma ekipleri valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek gruptan dağılmalarını isteyince gerginlik çıktı.

Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu.