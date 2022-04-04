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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de anlattı.

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