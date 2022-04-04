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HDP'li vekil Hakkı Saruhan Oluç TBMM'de basın toplantısında konuşurken fenalaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HDP'li vekil Hakkı Saruhan Oluç TBMM'de basın toplantısında konuşurken fenalaştı

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sırasında rahatsızlandı.

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Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yazar Mıgırdiç Margosyan'ın hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Margosyan'ın bu toprakların zenginliğini, edebiyatını en güzel diliyle anlatan bir yazar olduğunu vurgulayan Oluç, "Bu toprakların acısını ve sevincini en iyi yansıtan değerli bir edebiyatçıydı. Yaşamı, hikayesi bir hayat dersiydi aslında. Hayatımızı zenginleştirdi yazdıklarıyla." dedi.

Konuşması sırasında rahatsızlanan Oluç, basın toplantısını sonlandıracağını söyledi.

Basın toplantısı salonundan ayrılan Oluç'un daha sonra Meclis'te sağlık kontrolünden geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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