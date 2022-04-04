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iPhone'larda yıllardır var! Twitter Android için nihayet dedirten adım geldi

iPhone'larda yıllardır var! Twitter Android için nihayet dedirten adım geldi

Twitter, iOS'ta bulunan tweet metni seçme özelliğini nihayet Android uygulamasına da getirecek gibi görünüyor. Jane Manchun Wong, şirketin Android kullanıcılarının tweet'lerdeki metinleri seçmesine izin vermek için çalıştığını söyledi.

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Twitter'ın Android uygulaması nihayet tweet metni seçme özelliğini kazanmaya yakın. Herhangi bir tweet'teki metni seçip, kopyalamayı kolaylaştıran bu özellik aslında bir süredir Twitter'ın iOS uygulamasında kullanılabiliyordu. Ancak Twitter Android uygulaması, bu konuda iOS uygulamasının gerisinde kalmıştı. Fakat iki uygulama yakında eşit şartlara kavuşabilir.

Sosyal medya uygulamalarında yeni özellikler bulması ile tanınan Jane Manchun Wong'a göre şirket Android uygulamasını kullananların tweet'lerdeki metinleri seçmesine izin vermek üzere çalışıyor. Wong'un Twitter paylaşımına göre metne uzun süre basmak, metni kopyalama, metni paylaşma veya tweet’teki tüm metni seçme seçeneklerini gösteriyor.



Ekrandan metin seçmenize izin veriyorlar
Engadget'a göre keşif, başlangıçta Android kullanıcıları arasında bir miktar kafa karışıklığına yol açıyor, çünkü bir avuç cihaz zaten bunu yapmanıza izin veriyor. Örneğin, Google'ın Pixel telefonları böyle bir özelliğe sahip. Kopyalayıp yapıştırmak için herhangi bir ekrandan metin seçmenize izin veriyorlar. Ancak Android uzmanı Mishaal Rahman, bu aracın her yerde mevcut olmadığını aktarıyor.

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