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'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

Geçtiğimiz günlerde Ramazan'la ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'a Seren Serengil'den destek geldi.

'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

Televizyon kanalları Ramazan ayına özel birçok proje hazırlarken Demet Akalın, her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili ilginç bir yorum yapınca gündeme geldi.

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'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

Akalın, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadelerini kullandı.

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'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

Akalın'ın bu yorumunu haklı bulanlar olduğu gibi haksız olduğunu düşünenler de vardı. Bazı takipçiler ise "Bu sözler Nihat Hatipoğlu'na mı?" diye sormadan edemedi.

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'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı

Seren Serengil, Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözlerine destek verdi.

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