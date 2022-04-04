'Çok büyük iddialar çıktı' deyip Nihat Hatipoğlu'na yüklendi! Seren Serengil Demet Akalın'a destek çıktı
Geçtiğimiz günlerde Ramazan'la ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'a Seren Serengil'den destek geldi.
Televizyon kanalları Ramazan ayına özel birçok proje hazırlarken Demet Akalın, her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili ilginç bir yorum yapınca gündeme geldi.
Akalın, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadelerini kullandı.
Akalın'ın bu yorumunu haklı bulanlar olduğu gibi haksız olduğunu düşünenler de vardı. Bazı takipçiler ise "Bu sözler Nihat Hatipoğlu'na mı?" diye sormadan edemedi.
Seren Serengil, Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözlerine destek verdi.