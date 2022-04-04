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Almanya'da akılalmaz olay! Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da akılalmaz olay! Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu

ALMANYA'da bir kişinin aşı olmak istemeyenlere sahte aşı kartı satmak için 90 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu iddia edildi.

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ALMAN Haber Ajansı (DPA) ülkenin doğusunda yer alan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu duyurdu.

Aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla Saksonya eyaletinde aşıları yaptırdığı öne sürülen kişinin adı kişisel mahremiyet kuralları uyarınca açıklanmadı.

Gözaltına alınmayan şüpheli hakkında aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelinin Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edildi.

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