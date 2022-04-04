Rus lider Putin'in doğal gaz hamlesi karşılık buldu! Avrupa ülkesi Ruble ile ödemeyi kabul etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi.

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SLOVAKYA Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi. Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada Sulik, "Ruble olarak ödeme şartı varsa o zaman ruble olarak öderiz" şeklinde konuştu.

Rus ithalatının Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğunu ve bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı. Avrupa'nın geri kalanını ortak bir çözüm aramaya çağıran Richard Sulik, "Gazdan kopamayız" dedi.

Tedarikçilerin çeşitlendirilmesini gerektirdiğini söyleyen Slovakya Ekonomi Bakanı, ancak bunun yıllar alabileceğini, Slovakya'nın ise akaryakıt alımlarıyla ilgili mevcut sorunu çözmek için sadece iki ayı olduğunu söyledi.