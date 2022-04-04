Putin muhalifi Rus oligarktan şoke eden iddia! Rusya'nın işgal edeceği diğer 3 ülkeyi açıkladı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya olacağını iddia etti.

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2003 yılında Rusya'nın en zengini insanı olan Mikhail Khodorkovsky'nin siyasi nedenlerle Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arası açıldı. Mali suçlamalarla karşı karşıya kalan ve 9 yıl hapse mahkum edilen Khodorkovsky, 2013 yılında hapishaneden çıktı.

Putin'e karşı muhalif pozisyonu devam eden Khodorkovsky, CNN International'da katıldığı programda ilginç bir iddiada bulundu.

Putin'in çıldırdığını, asıl savaşı ise Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile yaptığını söyleyen Rus oligark, "Putin, Ukrayna'da kazandığına karar verirse Ukrayna savaşının son olmayacağına çok eminim. Bir sonraki hedefi Baltık ülkeleri olacak" dedi.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal tehlikesi altında olduğunu öne süren Mikhail Khodorkovsky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da diğer Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme çağrısı' yapmıştı.