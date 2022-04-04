Trabzonspor maçında kural hatası var mı? Beşiktaş federasyona gidiyor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Mücadelenin ikinci yarısında hakemin geri pas kararı verdiği pozisyonla alakalı olarak maçta kural hatası olduğu iddiaları maçın ardından en çok konuşulan konuların başındaydı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılıklı birer golle berabere kaldı. Müsabakanın 47. dakikasında yaşananlar ise tartışmalara sebep oldu.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Trabzonsporlu futbolcular kale çizgisinde olmalıydı

Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. Baraj mesafesi (9.15 metre) sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üçerinde sıralanmalıydılar.

Beşiktaş federasyona gidiyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırlayacağı raporun ardından federasyona resmi başvuru yapacak.