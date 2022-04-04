Joe Biden: Putin savaş suçlusu, yargılanmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Rus Lider Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması için çağrı yaptı.

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Dünya gündeminde, Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sebep olduğu görüntüler var...

Ukrayna tarafından kentte yaşayan yüzlerce sivilin öldürüldüğü öne sürülürken, Moskova ise iddiaları reddediyor.

Vladimir Zelensky, bugün son durumu görmek için gittiği Buça'da, yaşananları 'savaş suçu' olarak değerlendirirken benzer bir açıklama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Joe Biden, açıklamasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

"Putin yargılansın"

Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söyleyen Joe Biden, "Savaş suçları konusunda bir yargılanma talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımlar yolda

Biden, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini de vurguladı.

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