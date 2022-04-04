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Salmonella şoku! İngiltere'de Kinder sürpriz yumurtalar geri çağrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salmonella şoku! İngiltere'de Kinder sürpriz yumurtalar geri çağrıldı

İNGİLTERE'de 60'tan fazla çocuğa Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi.

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İNGİLTERE Gıda Standartları Ajansı (FSA) çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı sürpriz yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırmanın 'salmonella salgınıyla olası bağlantısı' nedeniyle olduğu ifade edildi. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz" dedi.

Kinder sürpriz yumurtaları üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.

İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi. İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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